«Нам самим нужны»: Трамп ответил Зеленскому про Tomahawk

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Соединенным Штатам самим нужны дальнобойные ракеты Tomahawk. Фраза американского лидера прозвучала во время прямой трансляции из Белого дома.

Сделав такое заявление, Дональд Трамп поставил Зеленского на место, который настаивал на передаче ракет Киеву. Он даже предлагал произвести тысячи дронов в обмен на поставки американских Tomahawk.

Во время беседы глава Белого дома добавил, что Соединенным Штатам самим нужно оружие, которое они продают. По его словам, Вашингтону «нелегко» передавать технику Украине.

Накануне во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили возможность передачи дальнобойных крылатых ракет Киеву. По ходу беседы российский лидер четко дал понять своему американскому коллеге, что поставки Tomahawk на Украину не изменят ситуацию на поле боя. Более того, они только нанесут ущерб российско-американским отношениям и поставят под вопрос мирное урегулирование конфликта.

Чуть позже в разговоре с журналистами Трамп завил, что у Америки много крылатых ракет Tomahawk, но они нужны и самой стране. Из-за США не могут истощить свои же запасы ради другой страны.