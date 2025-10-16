Путин сказал Трампу, что Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора затронули тему поставки ракет Tomahawk на Украину. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Затрагивалась и проблематика возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk», - поделился он.

По словам Ушакова, Владимир Путин подтвердил свой тезис о том, что ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя. Однако существенный ущерб отношениям США и России они нанесут, а также навредят перспективам мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Трамп подчеркивал, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России», - добавил помощник президента.

Ранее в Кремле подтвердили место проведения второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Сообщается, что саммит состоится уже скоро в столице Венгрии Будапеште.