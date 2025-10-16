МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин сказал Трампу, что Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя

Ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но навредят перспективам мирного урегулирования конфликта на Украине.
Виктория Бокий 2025-10-16 21:40:28
© Фото: US Navy Navy Office of Information, Globallookpress

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора затронули тему поставки ракет Tomahawk на Украину. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Затрагивалась и проблематика возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk», - поделился он.

По словам Ушакова, Владимир Путин подтвердил свой тезис о том, что ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя. Однако существенный ущерб отношениям США и России они нанесут, а также навредят перспективам мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Трамп подчеркивал, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России», - добавил помощник президента.

Ранее в Кремле подтвердили место проведения второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Сообщается, что саммит состоится уже скоро в столице Венгрии Будапеште.

#Россия #Украина #Дональд Трамп #Владимир Путин #Tomahawk
