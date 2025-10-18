Axios: Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет Tomahawk

Белый дом не намерен передавать Украине ракеты Tomahawk, по крайне мере, пока. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время их встречи накануне, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«В пятницу в ходе напряженной встречи президент Трамп заявил <...> Зеленскому, что он не намерен поставлять ракеты большой дальности Tomahawk, "по крайней мере, на данный момент"», - говорится в материале.

Издание также сообщает, что Зеленский активно настаивал на передаче дальнобойных ракет ВСУ, однако хозяин Белого дома не проявил гибкости в этом вопросе. Более того, Трамп дал понять, что для него в приоритете дипломатический способ разрешения конфликта на Украине, а поставки ракет украинским военным могут подорвать все переговорные усилия. Перед приездом Зеленского у Трампа состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры общались более двух часов, после чего Трамп выступил с заявлением, что ракеты Tomahawk нужны самим Штатам.

Кроме того, Трамп уверен, что разрешение Вашингтона на удары ракетами Tomahawk вглубь российской территории привело бы к серьезной эскалации конфликта. Эту точку зрения полностью разделяют в Кремле, где ранее предупредили Вашингтон, что подобные поставки могут плохо закончиться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что обращение с таким сложным вооружением потребует непосредственного участия американских военных.