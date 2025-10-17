МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: поставка Tomahawk Украине привела бы к эскалации конфликта

Ранее Дональд Трап сказал Зеленскому, что США самим нужны дальнобойные ракеты.
Виктория Бокий 2025-10-17 22:02:17
Президент США Дональд Трамп согласился, что разрешение Украине наносить дальнобойные удары американским оружием вглубь России привело бы к эскалации конфликта. Об этом американский лидер сказал во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Вы правы, это эскалация», - отметил американский глава на вопрос журналиста о том, будет ли обсуждаться возможность разрешения Киеву совершать дальнобойные удары.

Ранее на этой же встрече Трамп поставил на место Зеленского насчет поставок ракет Tomahawk на Украину. Глава Белого дома подчеркнул, что его стране самой нужны эти ракеты, как и все другое оружие, которое она продает.

Напомним, что Трамп поменял свою позицию насчет передачи Киеву дальнобойных ракет после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Они как раз обсуждали эту тему накануне. В разговоре российский лидер отметил, что передача Украине Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя, а только навредит отношениям РФ и США и поставит под вопрос мирное урегулирование конфликта.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Зеленский #Tomahawk
