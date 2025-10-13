Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запуск американских дальнобойных ракет Tomahawk требует участия специалистов США. По его словам, поставка Киеву снарядов действительно может плохо кончиться.

«Обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт», - отметил официальный представитель Кремля.

Песков также уточнил, что пока нет точной информации об организации телефонного разговора между Путиным и Трампом по возможной передаче Украине ракет от США.

Ранее Трамп заявил, что «возможно поговорит» с президентом РФ Владимиром Путиным о перспективе поставок ракет Tomahawk украинцам. По словам американского лидера, он отправит ракеты Киеву в случае, если не удастся мирно урегулировать вооруженный конфликт.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу. Россия готова идти на переговоры с украинской стороной. Но из-за Киева в процессе диалога по урегулированию вооруженного конфликта обозначилась пауза.