Bloomberg: Трамп поменял тон в общении с Путиным

По мнению агентства президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что не склонен делиться Tomahawk с киевским режимом после того, как обсудил эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сергей Дьячкин 2025-10-17 04:04:40
© Фото: Daniel Torok, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп поменял тон в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Теперь это конструктивный диалог в ущерб интересам Киева, считает агентство Bloomberg.

«Тон Трампа в четверг был иным», - говорится в материале.

В публикации агентства отмечается, что Трамп дал ясно понять, что не склонен делиться Tomahawk с киевским режимом после того, как обсудил эту тему с Путиным.

По мнению издания, это показатель того, что президент США готов дать дипломатии еще один шанс, прежде чем делать более агрессивные шаги против России. При этом его усилия до сих пор не увенчались успехом.

В четверг состоялся телефонный разговор Трампа и Путина. Он стал восьмым по счету и самым продолжительным с начала второго срока президента США. Он продлился два с половиной часа.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, главы государств обсудили новый саммит. Встреча, вероятно, пройдет в Будапеште. Также разговор шел о сотрудничестве Америки и России. Особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования. Он также дал подробные оценки сложившейся ситуации.

Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя. Но поставки ракет киевскому режиму могут нанести серьезный ущерб отношениям между РФ и США.

Трамп, со своей стороны, неоднократно акцентировал внимание на необходимости установления мира на Украине. Он заявил, что завершение конфликта откроет колоссальные перспективы сотрудничества России и США в экономике.

