Без рукопожатий и проводов: как Трамп принял Зеленского в Белом доме

В то время, когда по графику в Белом доме должен был начаться запланированный обед, из Овального кабинета еще доносилось пение. Президент США Дональд Трамп неожиданно принял известного итальянского тенора Андреа Бочелли, которого изначально в графике не было. Из-за этого глава Белого дома не успел вовремя принять своего гостя из Украины Владимира Зеленского. Тому пришлось стоять у ворот и ждать своей очереди около получаса.

С опозданием Зеленского позвали и к столу. Здесь внимание прессы привлек костюм главы Пентагона Пита Хегсета, а точнее - его галстук в цветах российского триколора. Он отчетливо выделялся на фоне темных костюмов, явно посылая дипломатический сигнал украинской стороне.

Потом журналисты спросил про туннель между Россией и США через Берингов пролив. Накануне такой проект предложил спецпредставитель Российского президента Кирилл Дмитриев, а сегодня он рассказал, что РФПИ работает над ним уже полгода.

Во время обеда Зеленский не смог не затронуть тему американских Tomahawk. Он и не скрывал, что едет в Белый дом в надежде уговорить Трампа продать ему дальнобойные ракеты. Однако Трамп четко дал понять своему гостю, что Tomahawk нужны самой Америке.

По окончанию обеда Зеленский тут же покинул резиденцию американского лидера. Без традиционных рукопожатий у автомобиля и прощальных фото.

Напомним, вчера в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По данным телеканала CNN, стороны разошлись во мнениях насчет будущего украинского кризиса. Несколько источников, знакомых с ситуацией, описали беседу как напряженную, откровенную и временами «неловкую».