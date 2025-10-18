Дмитриев сообщил об обсуждении проекта туннеля между Россией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что началось обсуждение создания туннеля между Россией и США. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Дмитриев в четверг сообщил о планах строительства туннеля через Берингов пролив. Он впервые соединит два континента. При строительстве планируется использовать технологии компании Boring Company, основанной предпринимателем Илоном Маском. По словам Дмитриева, строительство может занять восемь лет и будет стоить восемь миллиардов долларов.

По словам Дмитриева, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США - Канада - Россия - Китай. Фонд поддержит наиболее жизнеспособный из проектов. В своем сообщении Дмитриев напомнил, что президент США Дональд Трамп счел идею про туннель между Россией и Аляской интересной.

«Обсуждения тоннеля начались!» - говорится в сообщении Дмитриева.

В ходе встречи Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме один из журналистов спросил американского лидера о его мнении по поводу проекта туннеля. Трамп назвал идею интересной и поинтересовался у Зеленского, что он думает про эту идею. Зеленский ответил, что она ему не нравится. Трамп посмеялся над этим ответом.

Ранее бизнесмен Эррол Маск, отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, заявил, что туннель, который мог бы соединить Россию и Аляску, - это неплохая идея. Об этом он сказал корреспонденту «Звезды».