МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CNN: Трамп и Зеленский разошлись во мнениях о конфликте на Украине

Источники телеканала описали беседу как напряженную, откровенную и временами «неловкую».
Владимир Рубанов 2025-10-18 08:10:42
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно будущего конфликта на Украине после своей третьей встречи в Белом доме в пятницу. Об этом сообщает телеканал CNN.

В пятницу Трамп и Зеленский провели за переговорами несколько часов вместе со своими главными помощниками. Несколько источников, знакомых с ситуацией, описали беседу как напряженную, откровенную и временами «неловкую».

В «прямом и честном» разговоре глава Белого дома ясно дал понять Зеленскому, что пока Киеву не дадут ракеты большой дальности, которые он стремится получить. Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными потерями во время предстоящей суровой зимы.

Вскоре после окончания встречи Трамп выступил за прекращение огня вдоль нынешних линий фронта и призвал положить конец конфликту. Он сказал, что «обе стороны должны заключить сделку».

Белый дом не намерен пока передавать Украине ракеты Tomahawk, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники. Разрешение Киеву наносить дальнобойные удары американским оружием вглубь России привело бы к эскалации конфликта, заявил американский лидер сказал во время встречи с Владимиром Зеленским. Перед этим Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #переговоры #поставки оружия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 