CNN: Трамп и Зеленский разошлись во мнениях о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно будущего конфликта на Украине после своей третьей встречи в Белом доме в пятницу. Об этом сообщает телеканал CNN.

В пятницу Трамп и Зеленский провели за переговорами несколько часов вместе со своими главными помощниками. Несколько источников, знакомых с ситуацией, описали беседу как напряженную, откровенную и временами «неловкую».

В «прямом и честном» разговоре глава Белого дома ясно дал понять Зеленскому, что пока Киеву не дадут ракеты большой дальности, которые он стремится получить. Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными потерями во время предстоящей суровой зимы.

Вскоре после окончания встречи Трамп выступил за прекращение огня вдоль нынешних линий фронта и призвал положить конец конфликту. Он сказал, что «обе стороны должны заключить сделку».

Белый дом не намерен пока передавать Украине ракеты Tomahawk, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники. Разрешение Киеву наносить дальнобойные удары американским оружием вглубь России привело бы к эскалации конфликта, заявил американский лидер сказал во время встречи с Владимиром Зеленским. Перед этим Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным.