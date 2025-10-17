МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хегсет пришел на встречу с Зеленским в галстуке в цветах триколора РФ

Дарья Ситникова 2025-10-17 22:47:24
© Фото: ТРК «Звезда»

Шеф Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского триколора.

Белый, синий и красный цвета также есть и на флаге США, где они считаются национальными. Однако серьезности ситуации добавило то, что на галстуке Хегсета, который сидел напротив Зеленского, цвета располагались в том же порядке, что и на российском флаге. Под ними еще одно такое же сочетание трех цветов.

На этой встрече Трамп также заявил, что Соединенным Штатам самим нужны дальнобойные ракеты Tomahawk. Сделав такое заявление, глава Белого дома поставил на место Зеленского, который настаивал на передаче ракет Киеву. Он даже предлагал произвести тысячи дронов в обмен на поставки данных ракет.

#Украина #сша #Трамп #Зеленский #Пит Хегсет
