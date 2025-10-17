МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: военные США атаковали лодку у берегов Венесуэлы

В результате удара американских военных, несколько членов экипажа лодки выжили.
Ян Брацкий 2025-10-17 03:52:43
© Фото: marine_corps Digital Global Look Press

Военные США в минувший четверг вновь нанесли удар по судну предположительно перевозившему наркотики в Карибском море. Об инциденте сообщает агентство Reuters. Известно о нескольких выживших членах экипажа. Это не первый подобный случай. Американские военные с момента появления у берегов Венесуэлы трех боевых кораблей ВМС США регулярно открывают огонь по лодкам предполагаемых наркоторговцев.

Так, в минувшую среду морпехи США атаковали судно у берегов латиноамериканской страны. Удар был нанесен, когда лодка находилась в международных водах. На ее борту находился груз и шесть членов экипажа. Все они погибли, лодка пошла ко дну. Из американских военных никто не пострадал. А накануне произошел очередной виток эскалации отношений между Вашингтоном и Каракасом. Белый дом официально одобрил проведение на территории Венесуэлы секретных операций ЦРУ против лидера страны Николаса Мадуро. Речь о неких «смертоносных операциях» и выполнении задач в карибском бассейне.

Официальный Каракас отреагировал мгновенно. Николас Мадуро назвал заявление президента США Дональда Трампа «тяжелейшим нарушением международного права». Правительство страны также выступило с жестким заявлением, в котором отметило, что Венесуэла отвергает воинственные заявления лидера США. Утверждается, что беспрецедентное заявление Трампа нарушает Устав ООН и обязывает международное сообщество осудить «чрезмерные и непостижимые заявления».

#морская пехота #сша #венесуэла #Белый дом #каракас
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 