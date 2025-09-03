Историк объяснил, какие цели преследует Трамп в Венесуэле

У конфликта президентов США и Венесуэлы Дональда Трампа и Николаса Мадуро есть политические и экономические причины. Об этом «Звезде» рассказал профессор кафедры теории и истории международных отношений СПБГУ Виктор Хейфец.

«Конфликт возник не сегодня и не вчера, а также задолго до Трампа и Мадуро. Он начался в бытность Уго Чавеса президентом, когда Венесуэла резко вышла из американской сферы влияния. Каракас тогда выступил за полицентричный мир, регулярно дискутировал с США. Вашингтон не признал победу Мадуро на выборах в 2019 и 2023 годах, считает его узурпатором», - объяснил Хейфец.

Экономическая причина - венесуэльская нефть. До кризиса значительная доля месторождений так или иначе контролировались американцами, уточнил эксперт. С наступлением турбулентных времен, Каракас начал передавать их другим странам.

«Американцы хотели бы контролировать венесуэльские запасы нефти, которые одни из крупнейших в мире. Другое дело, что это не кран с водой, чтобы открыть и потекло. Чтобы вернуть добычу нефти на докризисный уровень, надо инвестировать в отрасль десятки миллиардов долларов. В целом, Трампу нужна маленькая, быстрая победа, чтобы записать себе в актив. Это его стиль, с наскока влететь, а потом великолепно победить. В его версии от уже Индию и Пакистан помирил, в Европе разобрался. На практике такого успеха нет. Ему нужно хоть что-то», - полагает профессор.

Что касается полномасштабного столкновения двух стран, то его, скорее всего, удастся избежать. По словам Хейфеца, Вашингтон и Каракас не заинтересованы в серьезном противостоянии.

«Две страны просто показывают свои мускулы. Я не думаю, что американцы собираются реализовывать интервенцию. Об этом говорит небольшое количество контингента в Карибском бассейне. Этого недостаточно для наземной операции. Венесуэльская армия меньше, но с моря страна прикрыта системами ПВО. Вообще они имеют возможность нанести США ощутимые потери, что недопустимые для Штатов издержки. Тактика Трампа - пригрозить, надавить, потом найти минимальный компромисс и представить его как свою великую победу», - констатировал собеседник «Звезды».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты предлагают $50 млн в качестве награды за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявила генпрокурор США Пэм Бонди.

В МИДе латиноамериканской страны назвали подобное заявление цирком. По мнению министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля, это отчаянная попытка США отвлечь внимание от своих внутренних проблем и «жалкая награда».