МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: Белый дом разрешил ЦРУ проводить операции в Венесуэле

Речь о неких «смертоносных операциях» в Венесуэле и выполнении ряда задач в Карибском бассейне.
Ян Брацкий 2025-10-16 00:34:53
© Фото: Nathan Howard - Pool via CNP Keystone Press Agency Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа якобы разрешила ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле против лидера этой латиноамериканской страны Николаса Мадуро. С таким заголовком сегодня вышла газета The New York Times.

«По словам американских чиновников, администрация Трампа тайно уполномочила ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле, активизируя кампанию против Николаса Мадуро», - говорится в материале.

Отношения Вашингтона и Каракаса обострились в конце августа этого года, когда Трамп принял решение отправить к берегам Венесуэлы три военных корабля. Формальная причина - борьба с наркотрафиком. Якобы венесуэльские картели доставляют наркотики на территорию Штатов по воде. В Белом доме также не исключили проведение наземной операции. На кораблях, что курсируют вдоль берегов, находятся четыре с половиной тысячи морских пехотинцев.

Американские военные уже успели отличиться, потопив два катера, на борту которых якобы перевозили наркотики. Последний случай произошел накануне. В международных водах на воздух взлетело груженое судно. На его борту были шесть человек - все погибли. Американская сторона уверяет, что они были наркоторговцами. Ранее профессор кафедры теории и истории международных отношений СПБГУ Виктор Хейфец объяснил природу конфликта США и Венесуэлы. С одной стороны, лидер США стремится взять под контроль нефтяные месторождения Венесуэлы, а с другой - ему необходима очередная победа, которую он сможет «продать» своим сторонникам и противникам на политической арене.

#сша #ЦРУ #Трамп #венесуэла #наркокартели #мадуро #каракас
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 