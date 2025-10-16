NYT: Белый дом разрешил ЦРУ проводить операции в Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа якобы разрешила ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле против лидера этой латиноамериканской страны Николаса Мадуро. С таким заголовком сегодня вышла газета The New York Times.

«По словам американских чиновников, администрация Трампа тайно уполномочила ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле, активизируя кампанию против Николаса Мадуро», - говорится в материале.

Отношения Вашингтона и Каракаса обострились в конце августа этого года, когда Трамп принял решение отправить к берегам Венесуэлы три военных корабля. Формальная причина - борьба с наркотрафиком. Якобы венесуэльские картели доставляют наркотики на территорию Штатов по воде. В Белом доме также не исключили проведение наземной операции. На кораблях, что курсируют вдоль берегов, находятся четыре с половиной тысячи морских пехотинцев.

Американские военные уже успели отличиться, потопив два катера, на борту которых якобы перевозили наркотики. Последний случай произошел накануне. В международных водах на воздух взлетело груженое судно. На его борту были шесть человек - все погибли. Американская сторона уверяет, что они были наркоторговцами. Ранее профессор кафедры теории и истории международных отношений СПБГУ Виктор Хейфец объяснил природу конфликта США и Венесуэлы. С одной стороны, лидер США стремится взять под контроль нефтяные месторождения Венесуэлы, а с другой - ему необходима очередная победа, которую он сможет «продать» своим сторонникам и противникам на политической арене.