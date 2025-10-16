Каракас: решение Трампа о использовании ЦРУ в Венесуэле «беспрецедентно»

Правительство Венесуэлы осудило заявление президента США Дональда Трампа, разрешившего ЦРУ секретные операции страны. В Каракасе его назвали «тяжелейшим нарушением международного права». Об этом говорится в официальном заявлении правительства, которое опубликовал министр связи и информации Альфред Няньес.

«Венесуэла отвергает воинственные и экстравагантные заявления президента Соединенных Штатов, в которых он публично признает, что санкционировал операции против мира и стабильности Венесуэлы», - говорится в заявлении правительства.

Уточняется, что «беспрецедентное утверждение» Трампа это тяжелейшее нарушение международного права и Устава ООН. Оно обязывает мировое сообщество осудить подобные явно «чрезмерные и непостижимые заявления».

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам информацию газеты New York Times. Она сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства президента Николаса Мадуро.

«С крайней тревогой наблюдаем использование ЦРУ, а также развертывание армии в Карибском регионе, которые являются частью политики агрессии, угроз и притеснения в отношении Венесуэлы», - сообщается в заявлении правительства.

Правительство Венесуэлы считает, что такие маневры направлены на легитимацию операции по «смене режима». А конечная цель операции - завладеть венесуэльскими нефтяными ресурсами. Кроме того, заявления Трампа преследуют цель «стигматизировать венесуэльскую и латиноамериканскую миграцию».

В Каракасе отметили, что в ходе внеочередного заседания министров иностранных дел Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна Венесуэла официально представила эту жалобу. Она потребовала незамедлительного регионального ответа.

«Завтра наша Постоянная миссия при ООН передаст это обращение в Совет Безопасности и Генеральному секретарю, требуя отчетности от правительства США и принятия срочных мер, которые предотвратят военную эскалацию в Карибском регионе», - сообщает правительство.

Уточняется, что Карибский регион в 2014 году был объявлен зоной мира Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Международное сообщество должно понять, что безнаказанность подобных действий приведет к «опасным политическим последствиям». Правительство Венесуэлы настаивает, что США необходимо немедленно остановить.

Соединенные Штаты неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров. На судах якобы перевозились наркотики.

Американский канал NBC сообщил, что армия США работает над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. Такие удары могут начаться уже через несколько недель.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком. Не исключается и возможность военной операции в Венесуэле.

Заявление было сделано после отправки к берегам Венесуэлы американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе. А также это нарушение международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.

США, по мнению Венесуэлы, руководствуются классической схемой по смене неугодных режимов в других государствах. Нынешнее обострение отношений - яркое тому свидетельство. Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточности мер по борьбе с торговлей наркотиками, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро - в принадлежности к некоему наркокартелю Cartel de los Soles.

Николас Мадуро привел в действие «Независимость 200» - так называется оборонный план Венесуэлы. Это и военные учения, и мобилизация. Уже свыше четырех с половиной миллионов добровольцев встали в строй, помогая армии. Каракас готовится всерьез и дает понять, что будет бороться, а в случае американского вторжения даст отпор.