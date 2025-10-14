МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС США ударили по судну у берегов Венесуэлы

Шесть наркотерорристов, так Трамп назвал находившихся на борту, погибли.
Виктория Бокий 2025-10-14 22:00:28
© Фото: Matthias Balk, dpa, Globallookpress

ВС США вновь атаковали судно, якобы перевозившее наркотики, у берегов Венесуэлы. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Отмечается, что удар был нанесен в международных водах. Шесть наркотерорристов, так Трамп назвал находившихся на борту, погибли. Из американских военных никто не пострадал.

«Сегодня утром министр обороны приказал нанести смертельный кинетический удар по судну, связанному с признанной террористической организацией», — написал он в Truth Social.

Напомним, что ВС США уже не в первый раз наносят удары по суднам, которые якобы перевозят наркотики, в международных водах. Ранее они атаковали катер также у берегов Венесуэлы.

#Дональд Трамп #венесуэла #вс сша #наркокартель #международные воды
