ВС США ударили по судну у берегов Венесуэлы

ВС США вновь атаковали судно, якобы перевозившее наркотики, у берегов Венесуэлы. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Отмечается, что удар был нанесен в международных водах. Шесть наркотерорристов, так Трамп назвал находившихся на борту, погибли. Из американских военных никто не пострадал.

«Сегодня утром министр обороны приказал нанести смертельный кинетический удар по судну, связанному с признанной террористической организацией», — написал он в Truth Social.

Напомним, что ВС США уже не в первый раз наносят удары по суднам, которые якобы перевозят наркотики, в международных водах. Ранее они атаковали катер также у берегов Венесуэлы.