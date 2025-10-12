Готовятся к худшему: напряженность между США и Венесуэлой грозит войной

Соединенные Штаты руководствуются классической схемой по смене неугодных режимов в других государствах. И нынешнее обострение отношений с Венесуэлой - тому яркое свидетельство. Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточности мер по борьбе с торговлей наркотиками, а президента Мадуро - в принадлежности к некоему наркокартелю Cartel de los Soles.

«Независимость 200» - так называется оборонный план Венесуэлы, который привел в действие Николас Мадуро. О начале объявил он сам. Это и военные учения, и мобилизация. Уже свыше 4,5 миллионов добровольцев встали в строй, помогая армии. Каракас готовится всерьез и дает понять, что будет бороться, а в случае вторжения даст отпор.

Цель масштабных учений, как заявляют в оборонном ведомстве Венесуэлы, предотвратить стратегический паралич страны. Это затрагивает обеспечение людей продовольствием, работы больниц, радиостанции, средств связи.

В среду республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект, запрещающий президенту Трампу применять военную силу против судов в Карибском море. По факту дали ему «зеленый свет» для начала войны без разрешения Конгресса. Вблизи берегов Венесуэлы Штаты уже разместили 10 военных кораблей, в том числе ракетные крейсеры, миноносцы и транспортники.

«Нам фактически объявили войну. Как военный, я обязан готовиться к худшему. Говорю это не для того, чтобы встревожить население страны, но чтобы предупредить: мы должны быть готовы, потому что США ведут себя иррационально. Они придумывают проблемы на пустом месте, только чтобы обвинить в них нашу страну и ее руководство», - заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

С начала месяца американские военные нанесли серию ракетных ударов по судам у берегов Венесуэлы, которые якобы перевозили наркотики. Погибли свыше 20 человек. Вашингтон не предоставил никаких доказательств того, что эти люди имели отношение к каким-либо преступным группировкам, в то же время эти удары широко тиражировались в официальных аккаунтах властей, в том числе и самого Трампа.

В связи с эскалацией напряженности, ударами по венесуэльским судам и размещением у берегов Венесуэлы военных кораблей боливарианская республика обратилась в Совет Безопасности ООН, требуя созвать экстренное заседание. Представитель России Василий Небензя выразил полную поддержку народу Венесуэлы и назвал действия Соединенных Штатов «классическим инструментарием "цветных революций" и "гибридных войн"».

«Мы с вами сегодня имеем дело с наглой кампанией оказания политического, военного и психологического давления на правительство независимого государства с единственной целью - смены неугодного США режима. Делается это в соответствии с классическим инструментарием "цветных революций" и "гибридных войн", от которых уже пострадали миллионы людей во всем мире.», - заявил во время заседания постоянный представитель РФ при ООН.

Дипломат подчеркнул, что военное давление на боливарианскую республику направлено на вмешательство во внутренние дела и добавил, что от этого до прямой вооруженной агрессии - всего один шаг.

О том, что борьба с наркотрафиком становится ширмой для хищнических интересов США в Латинской Америке говорила еще на XIV Российском газовом форуме в Санкт-Петербурге вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, проводя параллели с другими мировыми процессами.

«Соединенные Штаты хотят взять под контроль мировые запасы углеводородов - нефти и газа, в том числе на территории Венесуэлы, чтобы сохранить положение гегемона на международной арене. Конфликт на Украине и расширение НАТО к границам России также имеет под собой энергетическую подоплеку, а именно вытеснение России с газового рынка Европы», - заявила Дельси Родригес.

В самой боливарианской республике одновременно с демонстрациями в поддержку власти оживилась и оппозиция. Ее лидер Мария Мачадо открыто выступает в поддержку в том числе агрессивных действий США против ее страны. И именно Мачадо получила Нобелевскую премию мира, обойдя Трампа, но заявив что посвящает ее не только страдающему народу Венесуэлы, но и президенту США.

На что Трамп поспешил отреагировать и сказал, что Мачадо уже позвонила ему, а он ранее помогал ей.

«Говорит, что принимает награду в мою честь. Нет, я не сказал, чтобы она мне ее отдала, хотя она могла бы. Она очень приятная, я помогал ей все это время. Вы знаете, им в Венесуэле особенно нужна помощь. Там просто катастрофа», - сделал заявление американский президент.

Тем временем США продолжают наращивать военную группировку у берегов Карибского моря. В частности, у Порте Рико. Штаты еще в 2020-м году обвинили Мадуро в наркотерроризме, предложив 50 миллионов долларов в качестве награды за информацию, которая может привести к его аресту. При этом Вашингтон отвергает все попытки Каракаса наладить переговорный процесс.