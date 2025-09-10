Политолог Хейфец: США находятся на грани вторжения в Венесуэлу

США вряд ли пойдут на непосредственное вторжение в Венесуэлу или свержение президента Николаса Мадуро, но находятся на грани этого. Они ждут, что руководство страны пойдет на политические уступки, а также сократит влияние Китая на регион.

Таким мнением поделился со «Звездой» главный научный сотрудник Института Латинской Америки Виктор Хейфец.

Объяснения Белого дома о том, что через Венесуэлу идет большая часть наркотрафика в страну может быть ширмой, считает эксперт.

«Из Венесуэлы идут наркотики, это правда, но идет их, по разным данным, от 5 до 10%: Это никак не объясняет, зачем США сосредоточили такие силы в стороне от основных маршрутов наркотрафика», - подчеркнул Хейфец.

Масштабные военные учения США проходят у берегов Пуэрто-Рико. По данным Пентагона, в регионе сосредоточено около пяти тысяч американских военнослужащих. Агентство Reuters сообщает, что туда также переброшены 10 новейших истребителей F-35, а войска активно отрабатывают сценарии высадки морского десанта.

В Вашингтоне открыто заявляют, что учения нацелены на Венесуэлу, расположенную всего в 800 км от Пуэрто-Рико. Президент Николас Мадуро, которого США неоднократно пытались свергнуть, вновь под прицелом: его обвиняют в связях с "Картелем солнца" - одной из крупнейших, по версии Белого дома, сетей поставок наркотиков в Америку. Экс-президент Дональд Трамп утверждает, что от ввезенных картелем наркотиков в США погибли до 300 тысяч человек.

В Каракасе все обвинения отвергают как политически мотивированные. Венесуэльские власти видят в маневрах попытку иностранного вмешательства, связанную с богатствами страны.

"У нас четвёртые по величине запасы газа, которые рассредоточены по всему Карибскому бассейну, вот почему они и послали туда свои корабли… Мы обладаем, возможно, самыми большими запасами золота в мире. И это ещё не всё! 30 млн га плодородной земли, вода", - заявил президент Мадуро.

Недавние события обостряют напряжение. Месяц назад США удвоили награду за информацию, ведущую к аресту и экстрадиции Мадуро, - до 50 млн долларов. В феврале Госдеп США признал террористическими организациями восемь наркокартелей, из которых пять связаны с Мексикой и лишь один - с Венесуэлой.

А на днях Трамп опубликовал видео удара по катеру, в результате которого, по его словам, уничтожены 11 наркоторговцев. Однако главе Пентагона Питу Хегсету пришлось публично опровергать венесуэльские заявления о том, что кадры якобы сгенерированы нейросетью.