Орбан заявил о начале подготовки саммита США-Россия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Политик заявил о начале подготовки Будапештом российско-американского саммита.

«Я только что говорил по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка саммита США-РФ идет вовсю. Венгрия - это остров мира!», - написал Орбан в соцсети X.

Напомним, сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили широкий круг вопросов. Путин поздравил Трампа с заключением перемирия на Ближнем Востоке, а также оценил личные усилия первой леди США Мелании Трамп в деле воссоединения российских и украинских детей с их семьями. Отдельно лидеры двух стран обсудили украинское урегулирование, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

С его слов, именно глава Белого дома предложил Будапешт в качестве возможного места проведения личной встречи двух лидеров. Путин идею американского коллеги сразу поддержал. Стороны условились, что представители Москвы и Вашингтона немедленно приступят к подготовке саммита. По словам Трампа, на встрече стороны будут обсуждать возможность окончания конфликта на Украине. Кроме того, президент США уточнил, что перед этим должны состояться встречи «высокопоставленных советников», которые могут пройти уже на следующей неделе.