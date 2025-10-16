МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушаков: Будапешт предложил Трамп, Путин согласился

Представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита.
Дарья Ситникова 2025-10-16 22:04:33
© Фото: CNPAdMedia, Global Look Press

Будапешт в качестве возможного места проведения новой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был первым предложен главой Белого дома. А президент России подержал эту идею. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. 

«Я могу сказать, что Будапешт первым упомянул президент Трамп, и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», - рассказал Ушаков.

Отмечается, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита. Помощник президента также раскрыл подробности телефонного разговора.

С его слов, Путин высоко оценил личные усилия супруги главы Белого дома Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями. В свою очередь, венгерский премьер Виктор Орбан уже заявил, что Будапешт готов принять саммит Путина и Трампа.

#Путин #Трамп #Ушаков #Будапешт #встреча
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 