Ушаков: Будапешт предложил Трамп, Путин согласился

Будапешт в качестве возможного места проведения новой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был первым предложен главой Белого дома. А президент России подержал эту идею. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я могу сказать, что Будапешт первым упомянул президент Трамп, и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», - рассказал Ушаков.

Отмечается, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита. Помощник президента также раскрыл подробности телефонного разговора.

С его слов, Путин высоко оценил личные усилия супруги главы Белого дома Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями. В свою очередь, венгерский премьер Виктор Орбан уже заявил, что Будапешт готов принять саммит Путина и Трампа.