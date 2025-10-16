МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Reuters: разговор Путина и Трампа поставил под сомнение Tomahawk для Киева

Беседа Путина и Трампа состоялась за сутки до того, как Зеленский должен встретиться с главой Белого дома.
Дарья Ситникова 2025-10-16 22:54:00
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Итоги разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа поставили под сомнение возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk в ближайшее время и «усилили опасения европейцев относительно капитуляции Вашингтона перед Москвой». Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны и продлился 2,5 часа. Лидеры обсуждали завершение конфликта на Украине и то, как это откроет колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.

Агентство подчеркнуло, что беседа Путина и Трампа состоялась за сутки до того, как Зеленский должен встретиться с главой Белого дома. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также рассказал, что президент США будет учитывать позицию РФ в ходе контактов с Зеленским.

Сегодня Ушаков подтвердил, что встреча лидеров РФ и США пройдет в столице Венгрии в Будапеште. В ответ на это, венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его страна готова принять саммит Путина и Трампа.

