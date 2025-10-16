МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поблагодарил супругу Трампа за участие в вопросах о детях

Путин попросил Трампа передать самые наилучшие пожелания Мелании Трамп.
Дарья Ситникова 2025-10-16 22:33:26
© Фото: IMAGOWilliam Volcov, www.imago-images.de, Global Look Press

Президент России Владимир Путин поблагодарил супругу президента США Меланию Трамп за участие в вопросе воссоединения российских и украинских детей с семьями. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Наш президент высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями», - рассказал Ушаков

Он также указал, что Путин попросил президента США Дональда Трампа передать самые наилучшие пожелания Мелании Трамп. Кроме этого, глава Белого дома рассказал, что президент России был очень признателен, сказав, что «эта работа будет продолжена».

Трамп ранее рассказывал, что его супруга с симпатией относится к российскому лидеру. Она отправляла Путину письмо с призывом защитить детей. Мелания отметила, что президент России, защищая невинность детей, послужит не только России, но и всему миру.

