Белоусов: Запад подорвал диалог между обладателями ядерного оружия

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Запад подорвал конструктивный диалог между странами, обладающими ядерным оружием.

«Архитектура глобальной безопасности продолжает деградировать. В результате деструктивной деятельности Запада подорваны основы конструктивного диалога между государствами-обладателями ядерного оружия», - отметил Белоусов на заседании совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

Он добавил, что в данный момент западные страны стремятся сохранить однополярный миропорядок, основанный на «правилах». При этом Европа взяла курс на ускоренную милитаризацию, приняв беспрецедентные меры по росту финансирования военных расходов.

Страны Запада, добавил Белоусов, повышают и свой ядерный потенциал, модернизируя в том числе тактическое ядерное оружие. Он подчеркнул, что Европа формирует новый, независимый от США и НАТО общеевропейский ядерный компонент.

Также Андрей Белоусов заявил, что Москва и Минск повышают боевые возможности региональной группировки войск, а также единой системы ПВО.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.