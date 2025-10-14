Tribune: Лекорню собрался сэкономить 31 миллиард евро

Новое французское правительство во главе с премьер-министром Себастьяном Лекорню приложит усилия чтоб сэкономить 31 миллиард евро. Об этом пишет издание Tribune.

Сообщается, что это будет сделано в рамках борьбы с дефицитом бюджета Франции. До этого Лекорню заявил, что представит проект бюджета на 2026 год совету министров во вторник. Проект нового правительства предполагает сокращение дефицита казны до 4,7% ВВП. Сообщалось, что в нем будут содержаться «смелые экономические меры».

«По нашим данным, для достижения уровня в 4,7% к концу следующего года правительство намерено сэкономить 31 миллиард евро», - говорится в статье.

Уточняется, что эта сумма включает семнадцать миллиардов евро расходов. А также почти четырнадцать миллиардов евро новых поступлений.

Ранее Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции. Глава Министерства иностранных дел - Жан-Ноэль Барро, министр юстиции Жеральд Дарманен и глава Министерства финансов Ролан Лескюр остались на своих постах. Во главе Министерства внутренних дел стал бывший глава парижской полиции Лоран Нуньес, во главе военного ведомства встала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен.

6 октября Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции. После повторного назначения 10 октября он заявил, что планирует сформировать «более свободное», которое, по его мысли, не будет зависеть от политических партий. Лекорню заявил, что согласился вернуться на пост главы правительства только после того, как ему пообещали полную свободу действий.

Во французских СМИ неоднократно писали, что отставка Лекорню погрузила Францию в небывалый за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Эмманюэля Макрона на пост президента в 2022 году, в стране сменилось уже пять глав правительств. Причем предшественник Лекорню - премьер-министр Франсуа Байру - подал в отставку после того его правительству было выражено недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии. Тогда же страну охватили массовые протесты.