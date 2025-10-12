МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Во Франции сформировали новое правительство

Во главе вооруженных сил страны встала экс-глава министерства труда Катрин Вотрен, глава парижской полиции Нуньес возглавил МВД, глава МИД Барро сохранил свой пост.
Сергей Дьячкин 2025-10-12 23:40:26
© Фото: LIONEL BONAVENTURE, XinHua, Globallookpress

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сделал заявление о формировании состава нового правительства страны. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на правительство.

«Пост министра иностранных дел сохранил за собой Жан-Ноэль Барро. Должность министра вооруженных сил заняла бывшая глава министерств труда и здравоохранения Катрин Вотрен», - сообщает канал.

Уточняется, что Лоран Нуньес, ранее возглавлявший парижскую полицию, теперь займет пост главы министерства внутренних дел. Ролан Лескюр, глава министерства экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета, сохранил свой пост. Также сохранил свое кресло министр юстиции Жеральд Дарманен.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон утвердил Себастьена Лекорню в должности главы правительства. Это произошло спустя несколько дней после скандальной отставки последнего. Лекорню - молодой и амбициозный политик, известный своей лояльностью по отношению к президенту Макрону. Он встал во главе правительства всего месяц назад. До этого Лекорню возглавлял министерство вооруженных сил Франции. В ходе своей карьеры он несколько раз становился фигурантом дел, связанных с финансовыми нарушениями.

#Франция #эммануэль макрон #елисейский дворец #правительство #новый состав #правительство франции #Себастьен Лекорню
