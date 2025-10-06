МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Новый премьер Франции Лекорню подал в отставку спустя месяц на посту

Себастьен Лекорню стал премьер-министром Франции в сентябре после отставки Франсуа Байру.
Тимур Юсупов 2025-10-06 10:48:35
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Global Look Press

Назначенный месяц назад премьер-министр Франции Себастьен Лекорню представил Эмманюэлю Макрону заявление об отставке, сообщает BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец. Уточняется, что президент принял прошение.

Лекорню провел на посту премьер-министра всего 27 дней - это меньше, чем любой другой политик на этой же должности за всю историю современной Франции. До своего назначения 9 сентября этого года он возглавлял Министерство обороны страны.

Всего за два года в правительстве Макрона сменилось уже пять премьер-министров. Лекорню в свое время пришел на смену Франсуа Байру, который продержался на посту девять месяцев, однако был снят с должности из-за вотума недоверия, который парламент вынес ему из-за неэффективных бюджетных реформ.

Лекорню столкнулся с такой же проблемой. В воскресенье, 5 октября, он представил неполный список членов своего нового правительства, однако столкнулся с резкой критикой со стороны оппозиционных партий и угрозами постановки вопроса о вынесении очередного вотума недоверия - на этот раз кабинету министров Лекорню.

