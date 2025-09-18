Le Monde: более миллиона человек приняли участие в митингах во Франции

Число митингующих во Франции превысило миллион человек. К такому выводу пришла французская газета Le Monde. Ключевым поводом для митингующих стали планы правительства по вводу мер жесткой экономии и сокращения социальных обязательств.
Участники митингов препятствуют работе оружейного предприятия французской компании Eurolinks в Марселе, поставляющий вооружения Израилю. В Ренне были заблокировали цеха компании, занимающейся оборонными технологиями.
Основными организаторами акций выступают профсоюзы. Протесты охватили всю страну.
В Париже, Ницце, Тулузе, Лионе и других городах происходят стычки с полицией. Протестующие пускают в ход дымовые шашки, камни и бутылки. В ответ силовики используют слезоточивый газ. Сообщается о десятках задержанных и раненых.
По всей стране студенты перекрыли входы в ВУЗы. Не работают школы, магазины, банки, аптеки.
Ранее сообщалось, что в протестах участвует около двухсот тысяч человек.
Недовольство граждан выплеснулось на улицы 10 сентября. Причиной массовых беспорядков стал законопроект экс-премьера страны Франсуа Байру по сокращению госбюджета в 2026 году на 43,8 миллиарда евро. Ранее эта сумма составляла сорок миллиардов.
Как объяснил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, этот проект вызвал крайнее недовольство депутатов.
