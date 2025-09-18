МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Le Monde: более миллиона человек приняли участие в митингах во Франции

Граждане Франции активно протестуют против планов правительства ввести меры жесткой экономики и сокращения социальных обязательств.
Сергей Дьячкин 2025-09-18 20:21:45
© Фото: Graham Martin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Число митингующих во Франции превысило миллион человек. К такому выводу пришла французская газета Le Monde. Ключевым поводом для митингующих стали планы правительства по вводу мер жесткой экономии и сокращения социальных обязательств.

Участники митингов препятствуют работе оружейного предприятия французской компании Eurolinks в Марселе, поставляющий вооружения Израилю. В Ренне были заблокировали цеха компании, занимающейся оборонными технологиями.

Основными организаторами акций выступают профсоюзы. Протесты охватили всю страну.

В Париже, Ницце, Тулузе, Лионе и других городах происходят стычки с полицией. Протестующие пускают в ход дымовые шашки, камни и бутылки. В ответ силовики используют слезоточивый газ. Сообщается о десятках задержанных и раненых.

По всей стране студенты перекрыли входы в ВУЗы. Не работают школы, магазины, банки, аптеки.

Ранее сообщалось, что в протестах участвует около двухсот тысяч человек.

Недовольство граждан выплеснулось на улицы 10 сентября. Причиной массовых беспорядков стал законопроект экс-премьера страны Франсуа Байру по сокращению госбюджета в 2026 году на 43,8 миллиарда евро. Ранее эта сумма составляла сорок миллиардов.

Как объяснил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, этот проект вызвал крайнее недовольство депутатов.

#Франция #протесты #митинги #массовые беспорядки #Профсоюзы
