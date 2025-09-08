МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Правительство Франции уйдет в отставку

Решение было принято большинством депутатов.
Константин Денисов 2025-09-08 21:35:49
© Фото: A UrelienMorissardgaojing, XinHua, Globallookpress

Правительство Франции уходит в отставку. За такое решение проголосовали 364 депутата парламента, выразившие недоверие кабинету министров страны.

Против оказались лишь 194 депутата. Таким образом, правительство Франсуа Байру ушло после лишь девяти месяцев работы.

«Господа депутаты, у вас есть власть свергнуть правительство, но нет власти отменить реальность», - с такими словами Байру обратился к Национальной ассамблее.

За время второго срока нахождения у власти президента страны Эммануэля Макрона это уже третья отставка кабинета министров.

Ожидается, что Байру подаст прошение об отставке утром 9 сентября. Фаворитом в борьбе за пост нового главы правительства является Себастьян Лекорню - единственный министр, уцелевший за все время правления Макрона.

Ранее интернет-портал AgoraVox заявил, что президент привел Францию к хаосу.

#Франция #эммануэль макрон #правительство #отставка
