Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище

Прощание с основателем и бывшим ведущим КВН Александром Масляковым пройдет в концертном зале «Планета КВН» 11 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении.

В Международном союзе КВН подтвердили информацию и заявили о панихиде с 11:00 до 14:00 в «Планете КВН».

Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.

Ведущий Клуба веселых и находчивых умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Он скончался в отделении паллиативной помощи московской больницы.

Причиной смерти стал рак легких, с которым он боролся около двух лет. Восемь месяцев назад стало известно, что опухоль неоперабельная и лечение не поможет.

Звезды Comedy Club высказали слова благодарности Маслякову-старшему, а также соболезнования его родным и близким. Актер театра и кино Геннадий Хазанов заявил, что основатель КВН посвятил всю свою жизнь распространению и укреплению русского юмора.