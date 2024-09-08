Умер Александр Масляков. Об этом сообщили в пресс-службе КВН, передает радио Sputnik. Легендарному ведущему было 82 года.

По неподтвержденным данным, в последнее время телеведущий тяжело болел. У Маслякова был рак легких и неоперабельная опухоль, сообщил Telegram-канал SHOT. Кроме того, мэтр развлекательного телевидения страны дважды переболел коронавирусом. Уже полгода он с трудом разговаривал и едва мог дышать.

Масляков вел КВН с 1964 года и стал основателем творческого объединения «АМиК». Заслуженный деятель искусств РФ, член Академии российского телевидения. Телеведущий был обладателем премии «Тэфи» и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Масляков исполнил несколько эпизодических ролей в кино - в фильмах «Ар-хи-ме-ды!», «Не хочу быть взрослым», «Полоса препятствий», «Как стать счастливым».

Некоторое время в 2000-е годы он преподавал в Московском государственном университете культуры и искусств в Химках.