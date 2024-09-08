Названа причина смерти Александра Маслякова

Основатель КВН Александр Масляков в последнее время находился в отделении паллиативной помощи московской больницы, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Рядом с легендарным телеведущим были его близкие.

Причиной смерти Маслякова-старшего стал рак легких, сообщило издание. В последний раз он участвовал в записи осенью 2022 года. В этом году он дважды переболел ковидом.

Легенда Клуба веселых и находчивых около двух лет боролся с онкологическим заболеванием. Однако около восьми месяцев назад врачи признали, что лечение уже не поможет. У ведущего была неоперабельная опухоль.

О смерти Александра Маслякова стало известно вечером в воскресенье, 8 сентября. Знаменитый ведущий скончался на 83-м году жизни. Соболезнования его родным и близким выразили звезды Comedy Club.