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Хазанов: Масляков стремился распространить по миру русский юмор

По словам артиста, жизнь легендарного ведущего КВН была похожа на подвиг.
Россина Бодрова Глеб Владовский 2024-09-09 12:30:17
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Легендарный ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков посвятил всю свою жизнь распространению и укреплению русского юмора. Такое заявление сделал актер театра и кино Геннадий Хазанов.

По словам народного артиста, Масляков стремился также укрепить русскую мысль на мировом уровне.

«Можно сказать, что его жизнь очень похожа на подвиг», - подчеркнул Хазанов.

Ранее актер и телеведущий Сергей Писаренко заявил, что Масляков являлся крестным отцом для юмористов и актеров российского шоу-бизнеса.

Напомним, что 8 сентября легендарный ведущий КВН скончался от рака легких в возрасте 82 лет. Он вел юмористические игры с 1964 года и стал основателем творческого объединения «АМиК». Телеведущий был обладателем премии «ТЭФИ» и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». 

#квн #наш эксклюзив #Геннадий Хазанов #Александр Масляков
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