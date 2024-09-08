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Звезды Comedy Club рассказали о роли Маслякова в их жизни

Юмористы поблагодарили за неоценимый вклад в их жизнь и творчество.
Карина Тазетдинова 2024-09-08 20:29:30
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости

Комик Михаил Галустян написал слова благодарности ведущему КВН Александру Маслякову. Он отметил его вклад в молодые дарования, которым он «дал дорогу в большой мир». Галустян также подчеркнул, что выходцы школы бессменного ведущего КВН сегодня занимают лидирующие позиции в российском телевидении, кино и шоу-бизнесе.

«Ушел из жизни великий человек, легенда. Очень печальная новость. Соболезную родным и близким», - написал юморист у себя в Telegram-канале.

Редактор шоу КВН Сангаджи Тарбаев заявил, что программа была школой, наукой, целой жизнью.

«КВН, это школа, это наука, это целая жизнь. Это образ мышления и мировоззрение, за что каждый из нас по-настоящему благодарен Александру Васильевичу», - написал редактор в своем Telegram-канале.

Скорбят по уходу Маслякова также Павел Воля, Сергей Светлаков, Гарик Харламов, Демис Карибидис. Юмористы поблагодарили телеведущего за творчество, вдохновение и неоценимый вклад в то, кем они сейчас являются. Артисты также выразили соболезнование родным и близким.

Сегодня стало известно о смерти Александра Маслякова. Об этом сообщили в пресс-службе КВН. Легендарному ведущему было 82 года. В сообщении на сайте Клуба веселых и находчивых также написали, что Масляков стал символом юмора и сатиры в России и за ее пределами.

#квн #смерть #культура #соболезнования #Александр Масляков #Михаил Галустян #Сангаджи Тарбаев
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