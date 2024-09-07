Лихачев доложил Путину о визитах Гросси на Курскую и Запорожскую АЭС

Личных контактов у Владимира Путина и Рафаэля Гросси во время визита главы МАГАТЭ в Россию на минувшей неделе не было. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Росатома Алексей Лихачев проинформировал главу государства об итогах визитов гендиректора Международного агентства по атомной энергии на Курскую и Запорожскую АЭС, добавил он.

По словам Пескова, глава государства принял этот доклад к сведению.

Гросси на минувшей неделе побывал на Курской атомной электростанции, а также посетил Запорожскую АЭС. После этого в Калининграде прошли переговоры между главой Росатома Алексеем Лихачевым и делегацией МАГАТЭ во главе с Гросси.

В эти дни был опубликован доклад МАГАТЭ, в котором отмечается, что ситуация на ЗАЭС остается «нестабильной и очень хрупкой», все компоненты ядерной безопасности на станции «частично или полностью подорваны».

Гросси отметил, что благодаря моментальному доступу экспертов МАГАТЭ они смогли установить, что причиной возгорания на ЗАЭС в начале августа не был огонь у основания градирни.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что Киев планировал захватить Курскую АЭС и добавил, что в случае военного удара по работающему реактору станции авария на Чернобыльской АЭС «покажется разминкой».