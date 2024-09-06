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Лихачев и Гросси проводят переговоры в Калининграде

Последний раз Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси лично встречались в конце мая.
Ян Брацкий 2024-09-06 13:08:35
© Фото: Росатом © Видео: Росатом

В Калининграде стартовали переговоры между главой Росатома Алексеем Лихачевым и делегацией МАГАТЭ, которую возглавляет Рафаэль Гросси. Встреча проходит в закрытом режиме.

Ранее представители российской стороны сообщили, что на повестке ситуация на Курской и Запорожской атомных станциях, пишет РИА Новости.

В минувшую среду Гросси побывал с визитом на ЗАЭС. По итогам поездки глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что ситуация на станции остается нестабильной и хрупкой. По его мнению, частично или полностью подорваны все компоненты ядерной безопасности АЭС. В МАГАТЭ опасаются рисков глобального масштаба в случае радиологической аварии.

Ситуация на Курской станции не многим лучше. Ранее Алексей Лихачев рассказал, что рассматривается вероятность полного отключения станции в случае реальных угроз со стороны боевиков киевского режима.

#ВСУ #Росатом #МАГАТЭ #Лихачев #Запорожская АЭС #курская аэс
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