Шесть энергоблоков Запорожской АЭС около года находятся в состоянии так называемого холодного останова. Станция работает штатно, но вопросы к безопасности остаются, потому что окрестные территории до сих пор находятся под обстрелами украинской стороны.

Даже сейчас, когда на станцию в очередной раз с рабочим визитом прибыл глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси, украинская сторона не прекратила обстрелы. Утром в окрестностях АЭС слышались взрывы.

Короткое приветствие, рукопожатия, недолгое совещание с руководством АЭС - и комиссия сразу преступает к работе. В фокусе внимания серьезные повреждения инфраструктуры. В начале августа украинские беспилотники атаковали градирни атомной станции.

Повреждения охладительной системы реакторов критичны для дальнейшего использования станции. Но пока реакторы заглушены, опасности нет, говорят специалисты. Благодаря моментальному доступу экспертов МАГАТЭ они смогли установить, что причиной возгорания не был огонь у основания градирни, отметил Гросси.

«Первые необходимые мероприятия по градирне персоналом были выполнены. Сейчас мы готовим мероприятия по обоснованию возможности ее дальнейшей эксплуатации», - рассказал директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Обстрелы АЭС Украиной продолжаются уже почти два года. Однако атака на инфраструктурные объекты реакторов произошла впервые. В ООН как будто бы не замечают происходящего, хотя Россия много раз обращалась к экспертам комиссии МАГАТЭ, чтобы те во всеуслышание назвали очевидного виновника обстрелов объектов атомной энергетики.

«В чем продолжает расходиться наши позиции - это в отсутствии оценки виновников в определении причин и авторов тех угроз, результаты которых можно увидеть невооруженным взглядом? МАГАТЭ продолжает запрашивать дополнительные сведения для того, чтобы четко определить источник этих угроз. Мы считаем, что нужно идти дальше, надо не бояться говорить правду, определять - откуда прилетает», - заявил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Однако во всем остальном и российские, и международные специалисты противоречий не видят. Рафаэль Гросси подчеркивает общую заинтересованность обеих сторон, высоко отозвался об уровне подготовки наших специалистов и отдельно отметил всестороннюю помощь в работе со стороны России и оперативный доступ к любой актуальной информации.

«Мы понимаем сложность ситуации из-за военных действий. Меня информировали, что даже сегодня был обстрел территории, которая находится недалеко отсюда. Но важно, что миссия МАГАТЭ работает здесь и мы можем получать представление о том, что происходит на станции, учитывая позицию и озабоченность обеих сторон», - заявил Гросси.

Ротация специалистов МАГАТЭ и в этот раз состоялась при поддержке российского министерства обороны, которое следит за безопасностью мероприятий и делегатов. В ближайшее время комиссия продолжит работу по поиску новой формулы безопасности в уже новых непростых условиях.