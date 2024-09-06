Глава Росатома заявил, что Киев планировал захватить Курскую АЭС

Россия ожидает адекватной реакции секретариата МАГАТЭ на недавние атаки киевского режима на Курскую АЭС. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает госкорпорация.

Нет сомнений в том, что Киев планировал атаковать и захватить Курскую АЭС, заявил глава Росатома, передает ТАСС. Лихачев подчеркнул, что Курская АЭС работает в штатном режиме. По его словам, в этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии смог убедиться во время своего визита 27 августа.

Лихачев заявил Гросси, что Россия делает все необходимое, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию ЗАЭС в условиях усиления провокаций Киева, сообщило радио Sputnik. По его словам, МАГАТЭ «быстро и эффективно» отреагировала на угрозы в отношении Курской АЭС. Продолжается дискуссия о постоянном присутствии экспертов агентства на этой станции.

Гросси по итогам переговоров с Лихачевым заявил, что АЭС никогда не могут быть легитимной целью в вооруженном конфликте.

Встреча главы Росатома Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Гросси состоялась в пятницу в Калининграде. Стороны обсуждали безопасность Курской и Запорожской атомных станций. Ранее Гросси посетил ЗАЭС. Он, в частности, осмотрел горевшую в августе градирню и опроверг данные о том, что пожар начался у ее основания.