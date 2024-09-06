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Глава Росатома заявил, что Киев планировал захватить Курскую АЭС

Лихачев подчеркнул, что РФ ожидает адекватной оценки МАГАТЭ атак ВСУ на атомную станцию.
Владимир Рубанов 2024-09-06 15:42:02
© Фото: Росатом

Россия ожидает адекватной реакции секретариата МАГАТЭ на недавние атаки киевского режима на Курскую АЭС. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает госкорпорация.

Нет сомнений в том, что Киев планировал атаковать и захватить Курскую АЭС, заявил глава Росатома, передает ТАСС. Лихачев подчеркнул, что Курская АЭС работает в штатном режиме. По его словам, в этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии смог убедиться во время своего визита 27 августа.

Лихачев заявил Гросси, что Россия делает все необходимое, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию ЗАЭС в условиях усиления провокаций Киева, сообщило радио Sputnik. По его словам, МАГАТЭ «быстро и эффективно» отреагировала на угрозы в отношении Курской АЭС. Продолжается дискуссия о постоянном присутствии экспертов агентства на этой станции.

Гросси по итогам переговоров с Лихачевым заявил, что АЭС никогда не могут быть легитимной целью в вооруженном конфликте.

Встреча главы Росатома Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Гросси состоялась в пятницу в Калининграде. Стороны обсуждали безопасность Курской и Запорожской атомных станций. Ранее Гросси посетил ЗАЭС. Он, в частности, осмотрел горевшую в августе градирню и опроверг данные о том, что пожар начался у ее основания.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Росатом #МАГАТЭ #Алексей Лихачев #Запорожская АЭС #заэс #рафаэль гросси #курская аэс
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