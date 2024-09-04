МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МАГАТЭ заявили, что на ЗАЭС подорваны компоненты ядерной безопасности

Ситуация на станции остается «нестабильной и очень хрупкой», заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Владимир Рубанов 2024-09-04 16:32:31
© Фото: IAEA, XinHua, Global Look Press

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции последние два года остается «нестабильной и очень хрупкой». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии.

Все компоненты ядерной безопасности на ЗАЭС частично или полностью подорваны, отметили в МАГАТЭ. Инциденты на ЗАЭС пока не привели к радиологической аварии, но риски для международного сообщества сохраняются, считают в агентстве.

В среду делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси побывала на Запорожской АЭС. Это уже пятый визит гендиректора агентства на станцию. Гросси заявил, что миссия его поездки - «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии».

Сообщалось, что на этой неделе запланирована встреча гендиректора МАГАТЭ с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. В Москве указывали, что для безопасности станции эксперты агентства должны четко и объективно выразить позицию по поводу обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная и мощная АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Сейчас все энергоблоки станции переведены в режим «холодного останова» и не вырабатывают электроэнергию.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #МАГАТЭ #обстрелы #атомная энергетика #Запорожская АЭС #заэс #рафаэль гросси
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 