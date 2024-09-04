В МАГАТЭ заявили, что на ЗАЭС подорваны компоненты ядерной безопасности

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции последние два года остается «нестабильной и очень хрупкой». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии.

Все компоненты ядерной безопасности на ЗАЭС частично или полностью подорваны, отметили в МАГАТЭ. Инциденты на ЗАЭС пока не привели к радиологической аварии, но риски для международного сообщества сохраняются, считают в агентстве.

В среду делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси побывала на Запорожской АЭС. Это уже пятый визит гендиректора агентства на станцию. Гросси заявил, что миссия его поездки - «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии».

Сообщалось, что на этой неделе запланирована встреча гендиректора МАГАТЭ с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. В Москве указывали, что для безопасности станции эксперты агентства должны четко и объективно выразить позицию по поводу обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная и мощная АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Сейчас все энергоблоки станции переведены в режим «холодного останова» и не вырабатывают электроэнергию.