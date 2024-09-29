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Более ста семей с юга Ливана разместилось в пустующем здании близ Бейрута

Еду для беженцев приносят волонтеры, а все необходимые вещи предоставляют неравнодушные местные жители.
Игнат Далакян Андрей Лазаврев 2024-09-29 17:23:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Более ста бежавших из южной части Ливана семей разместилось в пустующем четырехэтажном здании недалеко от Бейрута. Об этом передает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

На опубликованных кадрах видно комнату, в которой живут 10 человек. Они приехали из окрестностей города Тир, после того, как их дом разбомбили. О состоянии своих родственников они не знают.

Еду для беженцев предоставляют волонтеры, а необходимые вещи приносят местные жители.

Ранее на востоке Ливана в долине Бекаа прогремели взрывы. На опубликованных кадрах можно заметить поднимающиеся в небо густые клубы дыма.

Напомним, утром 28 сентября ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хассана Насраллы. Это произошло после атаки израильской армии по пригороду Бейрута накануне вечером. Позднее движение подтвердило информацию о гибели своего лидера. После этого палестинское движение ХАМАС заявило о едином фронте с «Хезболлой».

В Министерстве иностранных дел России решительно осудили убийство Хассана Насраллы. В ведомстве призвали Израиль незамедлительно прекратить боевые действия, подчеркнув, что данная силовая акция может привести к еще большим драматическим событиям на Ближнем Востоке.

#Ближний Восток #беженцы #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #Обстрел #наш эксклюзив
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