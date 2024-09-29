На востоке Ливана прогремели взрывы

Взрывы прогремели в долине Бекаа на востоке Ливана. Об этом передает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев с места происшествия.

На кадрах можно заметить, как в небо поднимаются густые клубы дыма.

На протяжении нескольких дней Ливан подвергается обстрелам со стороны израильской армии. В Центре чрезвычайных ситуаций при министерстве здравоохранения республики сообщили, что только за последние сутки в результате агрессии Израиля погибли более 30 человек и около 200 оказались ранены.

Также утром 28 сентября стало известно о гибели лидера шиитского движения «Хезболла» Хассана Насраллы в результате удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута. В Министерстве иностранных дел решительно осудили действия Израиля. В ведомстве назвали это политическим убийством и призвали незамедлительно прекратить боевые действия.

После уничтожения лидера «Хезболлы» глава Генерального штаба Израиля сообщил, что утвердил план дальнейших операций против движения. По данным телеканала ABC, ЦАХАЛ готовится к наземному вторжению в Ливан.