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МИД РФ решительно осудил убийство лидера «Хезболлы»

В ведомстве отметили, что данная силовая акция чревата еще большими драматическими событиями для всего Ближнего Востока.
Игнат Далакян 2024-09-28 18:08:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российская Федерация решительно осуждает убийство лидера шиитского движения «Хезболла» Хассана Насраллы. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

«Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», - говорится в заявлении МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что на израильскую сторону ложится «вся полнота ответственности за последующую эскалацию». В сообщении говорится, что Израиль пошел на подобный шаг, несмотря на неизбежный риск нового всплеска насилия.

В МИД РФ также обратились к Израилю с призывом незамедлительно прекратить боевые действия. В ведомстве подчеркнули, что это позволит остановить кровопролитие и создаст условия для урегулирования конфликта дипломатическим путем. Помимо этого отмечается, что ответственные члены мирового сообщества должны сделать все зависящее от них для недопущения полномасштабной вооруженной конфронтации в регионе.

Напомним, что вчера вечером Израиль нанес удары по пригороду Бейрута. В Министерстве здравоохранения Ливана заявили о двух погибших и 76 раненых в результате атаки. Помимо этого было обрушено не менее шести зданий. В израильской армии сообщили о гибели главы «Хезболлы» Хассана Насраллы. Позднее это подтвердили в самом шиитском движении.

#Ближний Восток #Израиль #конфликт #МИД РФ #ливан #Хассан Насралла
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