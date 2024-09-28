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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера «Хезболлы» Насраллы

Ливанское движение не подтвердило информацию о гибели своего главы.
Алексей Курильченко 2024-09-28 11:14:45
© Фото: IMAGO, italyphotopress, Globallookpress

Армия Израиля сообщила о ликвидации лидера ливанского движении «Хезболла» Хасана Насраллы. Также сообщается о гибели нескольких командиров движения. Движение «Хезболла» никак не подтверждает данную информацию.

«Представитель ЦАХАЛ сообщает, что израильская армия убила Хасана Насраллу, лидера и одного из основателей "Хезболлы". Также ликвидирован командующий южным фронтом Али Карчи и другие командиры», - сообщается на сайте ЦАХАЛ.

Утверждается, что ликвидация произошла в ходе удара по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. В этот момент там якобы находилось командование движения, которое «занималось координацией террористической деятельности» против граждан Израиля.

Это не первая попытка ЦАХАЛ устранить Насраллу. 27 сентября сообщалось об авиаударе по южному пригороду Бейрута, в результате которого погибли двое человек, еще 76 пострадали. Эта атака стала самой мощной на Бейрут за последний год. Тогда утверждалось о гибели Насраллы, но «Хезболла» опровергла данное сообщение.

#ликвидация #Израиль #Хезболла #ЦАХАЛ #Хасан Насралла
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