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«Хезболла» подтвердила смерть Насраллы

Он погиб в результате серии ударов ЦАХАЛ по пригороду Бейрута.
Мария Зайцева 2024-09-28 15:05:32
© Фото: Sobhan Farajvan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Духовный лидер и генеральный секретарь шиитского вооруженного движения «Хезболла» Хасан Насралла погиб. Об этом заявила пресс-служба ливанского движения.

Отмечается, что лидер движения убит в результате серии ударов ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута.

«Сейид Хасан Насралла — генеральный секретарь "Хезболлы" присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет», - говорится в сообщении.

Атаки по пригороду столицы Ливана были совершены вечером в пятницу ВВС Израиля. В результате ударов обрушились не менее шести зданий, погибли два человека и пострадали 76. Как отмечал канал Al-Arabiya, целью было убийство Насраллы.

После этого в ЦАХАЛ заявили о гибели лидера ливанского движения, а также командира ракетного подразделения Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмад Исмаила.

#Израиль #Хезболла #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #удары #Хасан Насралла #генеральный секретарь
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