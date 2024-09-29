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Беженцы под мостами: корреспондент показал ситуацию в Бейруте посте удара ЦАХАЛ

Опасаясь возможного наземного вторжения израильской армии, жители Бейрута перемещаются подальше от южных районов или же вовсе покидают город.
Алексей Курильченко Андрей Лазарев 2024-09-29 10:01:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

После уничтожения лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы глава израильского Генштаба сообщил, что утвердил план дальнейших операций против движения, и предупредил, что израильтян «ждут тяжелые дни». По данным ABC, ЦАХАЛ готовится к наземному вторжению в Ливан. Такие же дни ждут и жителей Бейрута.

Ситуация в городе на данный момент относительно спокойная. Накануне в район международного аэропорта Бейрута упало несколько снарядов - предположительно это связано с близостью воздушной гавани к инфраструктуре «Хезболлы». Ко дню взрывы в городе стихли.

Под мостами города поселилось больше количество беженцев. Большая часть из них пришла в город с юга Ливана. Жители города стараются переехать ближе к центру Бейрута или же вовсе покинуть город. Район Дахия, куда ЦАХАЛ нанесли авиаудар, перекрыт членами «Хезболлы» - там проводится разбор завалов. В пригороде разрушена жилая инфраструктура, по всей территории - воронки от взрывов.

Известно, что израильская армия для удара по штабу «Хезболлы» использовала ударные истребители F-15I. Они сбросили на район города 86 однотонных авиабомб. Согласно официальной информации, погибли 11 мирных жителей, более 100 получили ранения.

Напомним, что о ликвидации Хасана Насраллы ЦАХАЛ сообщил утром 28 сентября. Также сообщалось о гибели нескольких командиров «Хезболлы». Спустя несколько часов движение подтвердило факт гибели своего лидера.

#Бейрут #ливан #наш эксклюзив
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