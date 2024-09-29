Из-за ударов Израиля по Ливану погибли 33 человека за сутки

В результате атак Израиля за последние сутки в Ливане погибли более 30 человек, почти 200 человек оказались ранены. Об этом сообщил Центр чрезвычайных ситуаций при министерстве здравоохранения республики.

«А результате израильской агрессии, направленной сегодня против нескольких ливанских регионов, 33 человека погибли и 195 получили ранения различной степени тяжести», - пишет Lebanon Debate.

Ранее стало известно о гибели лидера шиитского движения «Хезболла» Хассана Насраллы в результате удара ЦАХАЛ по Ливану. В МИД России решительно осудили действия Израиля и назвали это политическим убийством. Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что эти действия приведут к драматическим последствиям для Ближнего Востока.