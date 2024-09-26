Посол РФ в ФРГ назвал главного интересанта в терактах на «Северных потоках»

Российская сторона на станет соблюдать «режим тишины», который Запад ввел в отношении расследования дела о теракте на ветках российских газопроводов «Северный поток». РФ продолжает настаивать на проведении полномасштабного расследования диверсии. Об этом в беседе со «Звездой» заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергей Нечаев.

«Мы не собираемся соблюдать "режим тишины" и выступаем за полномасштабное, полноценное расследование этого теракта на объекте критической европейской инфраструктуры. Такого до сих пор никогда не было. Мы настаиваем на объективном, беспристрастном расследовании. Много пострадавших сторон - прежде всего наши инвесторы. Никаких результатов расследования мы не видели, поэтому тишина - не наш выбор», - сказал дипломат.

Нечаев напомнил, что после теракта российская сторона предложила пустить газ в Европу по уцелевшей четвертой ветке. Однако Запад так и не принял это предложение.

«Федеральный канцлер, господин Шольц, назвал эту диверсию террористическим актом и призвал провести тщательное расследование, чтобы виновные предстали перед судом. Само заявление весьма обнадеживающее. Думаю, германская сторона заинтересована в том, чтобы это преступление было раскрыто», - заявил посол.

Нечаев отметил, что Германия была одним из бенефициаров строительства и эксплуатации «Потоков». Соответственно, следуя логике, ФРГ мотивирована завершить расследование. Однако до сих пор никаких результатов работа немецких правоохранителей не принесла.

«В ходе визита канцлера Шольца в США в 2022 году американский президент заявил, что Америка не допустит пуска в эксплуатацию "Северного потока". Затем произошли сентябрьские события. Выгоден ли Германии теракт? Думаю, что нет. Подача газа через две ветки газопровода превосходила бы потребность страны в столь важном энергоносителе. Германия бы стала центральным европейским хабом газа. Что касается США, то американский расследователь Херш писал, что у Штатов есть прямой интерес добиться того, чтобы поставки не состоялись, поскольку объединение России и Европы на основе долгосрочных поставок газа создавали бы конкуренцию американской экономике. К тому же в ФРГ вместо российского газа поступал сжиженный газ из США по значительно более высокой цене», - сказал Нечаев.

Из-за повышения цен на топливо германские компании оказались вынуждены сворачивать или переносить свое производство. Некоторые переезжали в США, где энергия стоила значительно дороже. Поэтому главным выгодоприобретателем от теракта, очевидно, стали Штаты, заключил дипломат.

Напомним, что ровно два года назад, 26 сентября 2022 года, произошел взрыв на ветках газопровода «Северный поток». Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв является диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Параллельно свое независимое расследование проводит Германия. Прокуратура ФРГ позже выдала ордер на арест украинского дайвера, которого подозревают в причастности к теракту. По версии немецких следователей, в подрыве «Северных потоков» могла участвовать группа из шести человек.

Американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании утверждал, что подрыв газопровода подготовила администрация Байдена из-за опасения, что Германия, а затем и НАТО попадут под влияние России и ее недорогих природных ресурсов.