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В ФРГ выдали арест на украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Генпрокуратура Германии выдала арест на украинского дайвера, который может быть причастен к подрыву «Северных потоков».
Услада Дубинина 2024-08-14 10:15:41
© Фото: Командование обороны Дании, РИА Новости

Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на украинского дайвера, которого подозревают в причастности к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».  Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на расследование совместно с телеканалом ARD и газетой Die Zeit.

По данным издания, в причастности к подрыву подозревают сотрудника школы подводного плавания, который последнее время проживал на территории Польши. В подрыве трубопроводов подозревают еще двух граждан Украины, которые также являлись инструкторами по дайвингу.

По версии немецких следователей, к подрыву «Северных потоков» могла быть причастна группа из шести человек, которые следовали на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda. Сотрудники правоохранительных органов считают, что дайверы могли установить взрывчатку на трубопроводы по ходу пути.  

Ранее Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы  в компетентные органы Франции, Германии, США и Кипра по делу о взрывах на трубопроводах.

#расследование #Германия #генпрокуратура #Северные потоки
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