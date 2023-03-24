Херш: Байден мог подорвать «Северные потоки», чтобы наказать Шольца

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Американский президент Джо Байден мог отдать приказ на осуществление теракта на «Северных потоках», чтобы наказать немецкого канцлера Олафа Шольца за нежелание поставлять оружие Украине. Такое предположение высказал журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью китайской газете China Daily.

«Единственное, что я могу увязать, думать и предполагать, и вовлеченные в это люди подумали так же, - президент испугался того, что канцлер Шольц не хотел вкладывать еще больше оружия и вооружений. Вот и все. Не знаю, это было гневом или наказанием», - сказал Херш.

Напомним, теракт на газопроводах был совершен в конце сентября прошлого года. Как заявил журналист Сеймур Херш, взрывчатку под трубы заложили американские специалисты, а активировали бомбу норвежцы. В обеих странах обвинения опровергли.

Недавно журналисты New York Times предположили, что за терактом на «Северном потоке» может стоять некая проукраинская группировка, которая могла действовать без ведома официального Киева.

Российский президент Владимир Путин назвал «полной чушью» подобные заявления. По его словам, взрыв подобного рода такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты.

Глава государства отметил, что теоретически в этом заинтересованы США для того, чтобы перекрыть подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять свой сжиженный газ.

На днях Херш уточнил, что все написанное им о взрыве - реальная история. Она подтверждена документами и источниками в спецслужбах. Более того, по его словам, Олаф Шольц с прошлой осени помогает США скрыть информацию о теракте.