Путин назвал чушью отказ ФРГ включить оставшуюся нитку «Северного потока»

Президент России Владимир Путин выразил недоумение отказом правительства Германии запустить оставшуюся нитку газопровода «Северный поток». Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Речь идет об объемах в 27,5 млрд кубических метров голубого топлива, поставки которого в Европу можно начать простым нажатием кнопки, уточнил президент.

«Получать газ через территорию Украины могут, через "Турецкий поток" могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря, не могут. На мой взгляд, это профессиональная деформация, шизофрения и чушь», - сказал Путин на полях ВЭФ.

Россия продолжит наращивать поставки природного газа в другие регионы мира, пообещал президент. Целый ряд совместных проектов есть с Китаем, напомнил глава государства.

Параллельно с этим Москва планирует развивать компетенции по сжижению газа. Здесь, несмотря на западные санкции, тоже есть определенные успехи, уточнил Путин. Доля российского СПГ на мировых рынках постепенно растет, сказал он.