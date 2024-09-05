МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назвал чушью отказ ФРГ включить оставшуюся нитку «Северного потока»

Мощность оставшейся нитки газопровода «Северный поток» составляет 27,5 млрд кубических метров топлива.
Ян Брацкий 2024-09-05 11:29:15
© Фото: Stefan Sauer dpa Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин выразил недоумение отказом правительства Германии запустить оставшуюся нитку газопровода «Северный поток». Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Речь идет об объемах в 27,5 млрд кубических метров голубого топлива, поставки которого в Европу можно начать простым нажатием кнопки, уточнил президент.

«Получать газ через территорию Украины могут, через "Турецкий поток" могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря, не могут. На мой взгляд, это профессиональная деформация, шизофрения и чушь», - сказал Путин на полях ВЭФ.

Россия продолжит наращивать поставки природного газа в другие регионы мира, пообещал президент. Целый ряд совместных проектов есть с Китаем, напомнил глава государства.

Параллельно с этим Москва планирует развивать компетенции по сжижению газа. Здесь, несмотря на западные санкции, тоже есть определенные успехи, уточнил Путин. Доля российского СПГ на мировых рынках постепенно растет, сказал он.

#в стране и мире #Путин #Германия #газ #Северный поток #СПГ #ВЭФ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 