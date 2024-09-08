Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что ФРГ поможет в расследовании подрыва газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Для меня совершенно очевидно, что это должно быть расследовано. Я рад, что федеральная прокуратура и органы безопасности зашли так далеко», - сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Он отметил, что Германия выступает за то, чтобы ничего не было скрыто. По его словам, ФРГ будет оказывать помощь в расследовании для наказания организаторов диверсии.

Ранее Мария Захарова обращала внимание на то, что на Западе понимают, кто организатор подрыва, и поэтому пытаются создавать вбросы и фейки об украинских диверсантах-дайверах. Представитель МИД отметила, что есть свидетельства в виде записей заявлений американского руководства.

Напомним, Германия отказалась запустить оставшуюся ветку газопровода «Северный поток». Несмотря на то, что на запуск понадобилась бы всего неделя.