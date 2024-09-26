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Сийярто заявил о провальных попытках Запада по решению украинского конфликта

Глава венгерского МИД Сийярто считает, что самый верный и быстрый способ решить конфликт на Украине - прекратить огонь и начать мирные переговоры.
Марина Крижановская 2024-09-26 04:39:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министр Виктор Орбан в июле этого года проводил мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине, побывав в украинской столице, а потом в России, Китае и даже США.

Это турне и консультации с мировыми лидерами должны были стать шагом к достижению мира на Украине. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский накануне, 25 сентября, заявил, что отвергает любые переговоры с Россией.

В свою очередь министр иностранных дел Петер Сийярто уверен, что несмотря на отказ Зеленского, не стоит оставлять усилий завершить украинский конфликт, и самым верным и быстрым способом сделать это является прекращение огня и начало мирных переговоров. Таким мнением Сийярто поделился, отвечая на вопрос «Звезды».

«Я думаю, что не стоит оставлять попыток, потому что очевидно: то, что уже было сделано международным сообществом, Европой, чтобы найти выход из этого конфликта, к успеху не привело. На данный момент это полный провал. И самый верный, самый быстрый способ добиться этого - прекратить огонь и начать мирные переговоры. Это наше весьма понятное мнение, и мы будем продвигать его в будущем», - рассказал венгерский министр.

Прежде на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Сийярто заявил, что поставки оружия украинским войскам ничего не изменили: ни ситуацию на поле боя, и не приблизили к миру.

Кроме этого сообщалось о проведенной встрече Сийярто с его российским коллегой Сергеем Лавровым на ГА ООН, на которой они обсудили договоренности, достигнутые 5 июля на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

#Запад #Петер Сийярто #МИД Венгрии #наш эксклюзив #украинский конфликт
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